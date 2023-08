Visite du Musée municipale du Docteur Cathelin Musée du Docteur Cathelin Longjumeau Catégories d’Évènement: Essonne

Longjumeau Visite du Musée municipale du Docteur Cathelin Musée du Docteur Cathelin Longjumeau, 16 septembre 2023, Longjumeau. Visite du Musée municipale du Docteur Cathelin 16 et 17 septembre Musée du Docteur Cathelin Entrée libre Venez découvrir le musée du Docteur Cathelin fondateur du musée et qui a légué une riche collection de son cabinet de curiosités. Aussi, ce sera l’occasion d’admirer les collections issues des fouilles archéologiques de Longjumeau et de ses environs. Musée du Docteur Cathelin 134 rue du Président François-Mitterrand 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Balizy Essonne Île-de-France 06 86 88 02 45 http://www.museelongjumeau.fr/ https://www.instagram.com/musee_de_longjumeau/ Installé depuis le XVIIIe siècle dans l’Hôtel du Dauphin où fut signé la Paix dite de Longjumeau en 1562, le musée municipal d’Histoire & d’Archéologie présente une collection de qualité. Les résultats des fouilles archéologiques, entreprises depuis plus de trente ans par l’association Renaissance et Culture, occupent une place importante. Le musée abrite également les collections provenant de l’ancien propriétaire des lieux, le Docteur Cathelin, éminent urologue mort en 1960 à l’âge de 86 ans. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Essonne, Longjumeau Autres Lieu Musée du Docteur Cathelin Adresse 134 rue du Président François-Mitterrand 91160 Longjumeau Ville Longjumeau Departement Essonne

