Visite guidée d’une exposition sur l’histoire et la mémoire du protestantisme en Cévennes Musée du Désert, 16 septembre 2023, Mialet. Visite guidée d’une exposition sur l’histoire et la mémoire du protestantisme en Cévennes 16 et 17 septembre Musée du Désert 4,50 €. Gratuit – de 10 ans. Réservation recommandée pour la visite guidée. Durée : environ 1h15. Laissez-vous guider dans cette exposition mettant en scène l’histoire des protestants en France. Au cœur des Cévennes, dans la maison d’un chef camisard, le musée du Désert – tout récemment agrandi de nouvelles salles – met en scène l’histoire des protestants en France. Le « Désert » en Cévennes ? C’était pour les protestants, sous le roi Louis XIV et ses successeurs, le temps de la persécution, de la clandestinité et de la résistance, pour la tolérance et la liberté de conscience. Le lieu où a vécu Rolland, héros de la « guerre des camisards », porte ses traces : sa cachette, ses armes, sa bible. Il abrite aujourd’hui une collection unique d’objets, d’archives, de tableaux et de livres, témoignant d’une histoire longue, inaugurée au XVIe siècle par la Réforme, et relancé par la Révolution française. Musée du Désert Le mas Soubeyran, 30140 Mialet Mialet 30140 Gard Occitanie 04 66 85 02 72 http://www.museedudesert.com [{« type »: « email », « value »: « musee@museedudesert.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 02 72 »}] Au cœur d’un hameau Cévenol et de ses ruelles typiques, dans la maison natale du chef camisard Rolland, par des pièces et des documents authentiques, le musée du Désert fait revivre le passé huguenot et l’histoire des Camisards. Il vous en apprend davantage sur plus d’un siècle d’intolérance du pouvoir royal envers les protestants, leur clandestinité, la révolte des camisards, leur résistance jusqu’à la Révolution. De 1685 à 1789. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

