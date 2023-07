Visites libres du Musée Musée du Cuir et de la Tannerie Château-Renault, 16 septembre 2023, Château-Renault.

Visites libres du Musée 16 et 17 septembre Musée du Cuir et de la Tannerie

Un site et une collection remarquables à arpenter et à découvrir au fil des 8 salles d’exposition permanente, dans un haut lieu du patrimoine industriel inscrit Monument Historique.

Musée du Cuir et de la Tannerie 105 Rue de la République 37110 Château-Renault Château-Renault 37110 Marseille 2e Arrondissement Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 56 03 59 http://museeducuir.org Cette tannerie fondée en 1597 par les maîtres tanneurs Peltereau a été l’une des plus grandes usines de la « Cité du cuir » après son essor pris au début du XIXe siècle avec la production de cuir à semelles. Auguste Peltereau et son épouse Marie-Célestine Peltereau développeront l’activité de cette usine réputée pour la qualité de ses cuirs tannés aux écorces de chêne selon des méthodes traditionnelles (tannage sans extraits, avec long séjour en fosses). Son activité cessa en 1978, devenant en 1985 le Musée du cuir et de la tannerie. Dans un cadre monumental et préservé, les visiteurs ont accès à huit salles présentant la chaîne de fabrication d’un cuir, au cœur des structures de l’ancienne usine (cuves, bassins, pelains, ateliers, séchoirs), dans l’ambiance exceptionnelle d’un site inscrit depuis 2004 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Château-Renault