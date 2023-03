Démonstrations du savoir-faire verrier de Bayel Musée du Cristal de Bayel – Atelier du Verre Bayel Catégories d’Évènement: Aube

Démonstrations du savoir-faire verrier de Bayel Musée du Cristal de Bayel – Atelier du Verre, 1 avril 2023, Bayel. Démonstrations du savoir-faire verrier de Bayel 1 et 2 avril Musée du Cristal de Bayel – Atelier du Verre Découvrez le métier de souffleur de verre grâce aux démonstrations de soufflage de verre ! Lors de cette démonstration, chaque geste effectué par les artistes vous sera expliqué grâce aux commentaires d’un guide. Nous serons heureux de vous faire partager notre passion et notre patrimoine verrier de plus de 350 ans !

Vous découvrirez les techniques ancestrales toujours utilisées par le dernier maître-verrier bayellois. Nous serons heureux de vous faire partager notre passion, notre patrimoine verrier vieux de plus de 350 ans !

2023-04-01T09:30:00+02:00 – 2023-04-01T17:30:00+02:00

2023-04-02T09:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00 souffleur de verre atelier de soufflage de verre Franz Pfifferling

Détails Catégories d'Évènement: Aube, Bayel

