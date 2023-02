Atelier Peinture sur Verre pour enfants Musée du Cristal de Bayel – Atelier du Verre Bayel Catégories d’Évènement: Aube

Atelier Peinture sur Verre pour enfants Musée du Cristal de Bayel – Atelier du Verre, 1 avril 2023, Bayel. Atelier Peinture sur Verre pour enfants 1 et 2 avril Musée du Cristal de Bayel – Atelier du Verre Atelier de peinture sur verre pour enfants – Personnalisez votre œuf de Pâques ! Pour petits et grands enfants, cet atelier est l’occasion de venir décorer un oeuf de Pâques, de le personnaliser et de repartir avec afin de garder un souvenir de sa venue à Bayel, Cité du Cristal.

L’oeuf de Pâques a été fabriqué au préalable par les artistes de l’Atelier du Verre de Bayel.

Plusieurs éléments de décoration sont mis à disposition du participant.

Cet atelier a une durée d'environ 1h et est payant à raison de 7€. Musée du Cristal de Bayel – Atelier du Verre 2, rue Belle Verrière 10310 BAYEL Bayel 10310 Aube

