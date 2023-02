Découverte du Musée du Cristal de Bayel Musée du Cristal de Bayel – Atelier du Verre Bayel Catégories d’Évènement: Aube

Découverte du Musée du Cristal de Bayel Musée du Cristal de Bayel – Atelier du Verre, 1 avril 2023, Bayel. Découverte du Musée du Cristal de Bayel 1 et 2 avril Musée du Cristal de Bayel – Atelier du Verre Découvrez l’histoire de la Manufacture des Cristalleries Royales de Champagne de Bayel ! La visite libre du musée vous propose une immersion dans l’histoire du verre et du cristal depuis l’Antiquité suivie de la découverte de l’histoire de la Manufacture des Cristalleries Royales de Champagne de Bayel en retraçant des siècles d’histoire de savoir-faire d’excellence.

Les techniques de fabrication vous sont expliquées au travers des maquettes, des reconstitutions mais aussi des documents d’archives..

Des oeuvres anciennes et récentes sont à admirer à la fin de votre visite.

Pour les plus jeunes, un livret-jeu est disponible à l'accueil du Musée pour 1€.

