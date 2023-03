[Rendez-vous d’Exception] Bayel et sa Promenade Verrière Musée du Cristal de Bayel – Atelier du Verre Bayel Catégories d’Évènement: Aube

[Rendez-vous d’Exception] Bayel et sa Promenade Verrière Musée du Cristal de Bayel – Atelier du Verre, 30 mars 2023, Bayel. [Rendez-vous d’Exception] Bayel et sa Promenade Verrière Jeudi 30 mars, 14h30 Musée du Cristal de Bayel – Atelier du Verre Promenade au cœur de l’histoire de la Manufacture des Cristalleries Royales de Champagne de Bayel. Partez à la découverte de l’histoire de l’ancienne Manufacture Royale grâce au circuit historique mis en place par l’Association Patrimoine et Culture de Bayel.

Ce circuit historique de 4,8 km retrace la vie des Bayellois en lien avec la Manfacture des Cristalleries Royales de Champagne en parcourant le village : l’usine, les quartiers, le village, le château, le stade, la forêt, les écoles, les commerces, la rivière Aube, la taillerie, la centrale, etc. La promenade à pied est illustrée par des agrandissements de cartes postales relatant l’histoire des lieux.

Cette visite est guidée et commentée par un ancien verrier de la Cristallerie Royale de Champagne de Bayel. Elle sera agrémentée de ses « petites anecdotes ». Date du Rendez-vous D’Exception : Vendredi 30 mars de 14h30 à 16h30 Conditions de réservation : 8€/adulte – sur réservation par téléphone 03.25.92.42.68. ou par mail bayel-cristal@tourisme-cotedesbar.com

Une halte-dégustation de champagne est incluse avec la participation d’une maison de champagne de la Côte des Bar.

Ce parcours est dédié à tout public.

