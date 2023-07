Participez à une démonstration de taille sur verre et cristal Musée du Cristal – Atelier du Verre Bayel, 16 septembre 2023, Bayel.

Participez à une démonstration de taille sur verre et cristal 16 et 17 septembre Musée du Cristal – Atelier du Verre Entrée libre

Henri Piubello, ancien tailleur à la Manufacture des Cristalleries Royales de Champagne, sera ravi de partager avec vous sa passion et son savoir-faire de taille sur verre et cristal.

Musée du Cristal – Atelier du Verre 2 rue Belle Verrière, 10310 Bayel Bayel 10310 Aube Grand Est 03 25 92 42 68 http://www.bayel-cristal.com Le musée raconte l'histoire du verre et du cristal de l'Antiquité à nos jours. Il présente des pièces anciennes et modernes fabriquées à Bayel, des maquettes et des « chefs-d'œuvre » dans un véritable « trésor » de la grande période des Arts décoratifs (1925-1940). Il présente également une vidéo sur les différentes étapes de fabrication et les différentes techniques de soufflage utilisées aujourd'hui. Parkings gratuits (musée et église).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

