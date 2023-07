Découvrez l’histoire de la Manufacture des Cristalleries Royales de Champagne en photo Musée du Cristal – Atelier du Verre Bayel, 16 septembre 2023, Bayel.

Découvrez l’histoire de la Manufacture des Cristalleries Royales de Champagne en photo 16 et 17 septembre Musée du Cristal – Atelier du Verre Entrée libre

L’exposition de photographies BAYEL, Hors les Murs retrace tout le patrimoine industriel de la Manufacture des Cristalleries Royales de Champagne plusieurs fois centenaires. Vous pourrez découvrir des lieux insolites, surprenants, des pièces oubliées, du matériel abandonné, ainsi que l’empreinte des hommes qui ont oeuvré au sein de cette cristallerie.

Cette exposition, à terme itinérante, sera agrémentée d’une série de moules utilisés à la Manufacture.

Ces expositions sont proposées et présentées par l’Association Patrimoine et Culture de Bayel. (A.P.C.B.)

Musée du Cristal – Atelier du Verre 2 rue Belle Verrière, 10310 Bayel Bayel 10310 Aube Grand Est 03 25 92 42 68 http://www.bayel-cristal.com [{« type »: « phone », « value »: « 0325924268 »}, {« type »: « email », « value »: « bayel-cristal@tourisme-cotedesbar.com »}] Le musée raconte l’histoire du verre et du cristal de l’Antiquité à nos jours. Il présente des pièces anciennes et modernes fabriquées à Bayel, des maquettes et des « chefs-d’œuvre » dans un véritable « trésor » de la grande période des Arts décoratifs (1925-1940). Il présente également une vidéo sur les différentes étapes de fabrication et les différentes techniques de soufflage utilisées aujourd’hui. Parkings gratuits (musée et église).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

