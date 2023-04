Visite accompagnée en langue occitane Musée du costume 24350 Tocane Saint Apre Tocane-Saint-Apre Catégories d’Évènement: Dordogne

Visite accompagnée en langue occitane Musée du costume 24350 Tocane Saint Apre, 13 mai 2023, Tocane-Saint-Apre. Visite accompagnée en langue occitane Samedi 13 mai, 18h00 Musée du costume 24350 Tocane Saint Apre Entrée libre Animations autour de la langue occitane

Possibilités de vistes en langue occitane Musée du costume 24350 Tocane Saint Apre 24350 TOCANE SAINT APRE Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0681215068 http://memoiredesgreniers.free.fr/ Créé depuis plus de 20 ans, ce musée regroupe une collection privée exceptionnelle, de vêtements, coiffes, dentelles, châles mise à disposition par Mme Ginette Valpremy parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

