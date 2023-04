Quizz Musée du costume 24350 Tocane Saint Apre Tocane-Saint-Apre Catégories d’Évènement: Dordogne

Quizz Samedi 13 mai, 18h00 Musée du costume 24350 Tocane Saint Apre Entrée libre Musée du costume 24350 Tocane Saint Apre 24350 TOCANE SAINT APRE Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0681215068 http://memoiredesgreniers.free.fr/ Créé depuis plus de 20 ans, ce musée regroupe une collection privée exceptionnelle, de vêtements, coiffes, dentelles, châles mise à disposition par Mme Ginette Valpremy

