ouverture du Musée du Corps de Garde SAMEDI 23 de 15h00 à 18h00. Place Vauban, derrière la Porte de Mons; 59600 MAUBEUGE TÉL . : 03 27 62 11 93 Faisant partie intégrante du système de défense, le Corps de Garde abrite désormais un petit musée retraçant l’histoire militaire de Maubeuge. Construit en 1683 par l’ingénieur militaire Vauban, le corps de garde pouvait accueillir 15 hommes dont la mission était d’assurer le service des ponts – levis et de contrôler les passeports des voyageurs. Le rez-dechaussée se composait de trois pièces : la salle de garde, le dortoir (cinq lits pour quinze hommes !) et la chambre des poudres . L ’armée en assurera l’occupation jusqu’en 1914. Dès 1979, l’Association Renai ssance Vauban prend en charge la restauration par des bénévoles . Sont conser vés : uniformes plan- relief de 1825, document anciens, objets de la Manufacture d’armes de Maubeuge… Ouverture à l’occasion des JEF maubeuge corps de garde de maubeuge Maubeuge Nord

