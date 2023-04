« La classe, l’œuvre ! » : Les p’tits inventeurs Musée du compagnonnage Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

« La classe, l’œuvre ! » : Les p’tits inventeurs Musée du compagnonnage, 13 mai 2023, Tours. « La classe, l’œuvre ! » : Les p’tits inventeurs Samedi 13 mai, 19h00 Musée du compagnonnage Cette année, nos médiatrices Lara et Aurélie ont fait découvrir le musée à une classe de CM2 de l’école Roland Engerand à Saint-Cyr-sur-Loire. Aidés de la plasticienne Anhcé, les élèves ont réalisé un carnet de tendances afin de mettre en image leur propre idée d’un chef-d’œuvre.

Pour cela, ils ont expérimenté différentes techniques : encres, collages, peinture… ce sont ces créations plastiques que les enfants vous invitent à découvrir lors de la Nuit des Musées. Musée du compagnonnage 8 rue Nationale, 37000 Tours, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire, France Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 21 62 20 http://www.museecompagnonnage.fr Le Musée du Compagnonnage est aménagé dans l’ancienne abbaye bénédictine de Saint- Julien (XIIIe-XVIIIe siècles). Il évoque l’histoire, les chefs-d’œuvre et les traditions des Compagnons du Tour de France : la serrure à pièges et à secrets d’Emile le Tourangeau, les savants assemblages de charpente, les sabots enchaînés, la pagode en sucre, les anneaux de corde sans fin, etc. © Musée du compagnonnage Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

