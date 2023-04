Le défi cocotte Musée du compagnonnage Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours

Le défi cocotte Musée du compagnonnage, 13 mai 2023, Tours. Le défi cocotte Samedi 13 mai, 19h00 Musée du compagnonnage En raison des travaux d’aménagement, l’accès au musée s’effectue par le parvis de l’église Saint-Julien et la cour du musée. Un escalier ne permet plus l’accès des personnes à mobilité réduite. Une fois pliée, la visite commence et les défis sont lancés ! Qui saura mimer un tailleur de pierre ou retrouver un escargot dans le musée ?

À faire en famille ou entre amis !

Les cocottes sont distribuées gratuitement au public à l’accueil du musée. Musée du compagnonnage 8 rue Nationale 37000 Tours Indre-et-Loire Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 21 62 20 http://www.museecompagnonnage.fr Le Musée du Compagnonnage est aménagé dans l’ancienne abbaye bénédictine de Saint- Julien (XIIIe-XVIIIe siècles). Il évoque l’histoire, les chefs-d’œuvre et les traditions des Compagnons du Tour de France : la serrure à pièges et à secrets d’Emile le Tourangeau, les savants assemblages de charpente, les sabots enchaînés, la pagode en sucre, les anneaux de corde sans fin, etc. © Musée du compagnonnage Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©ADT TOuraine, JC Coutand

