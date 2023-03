Venez découvrir un Chef d’œuvre de compagnon : CASQUE EN ARDOISES RESTAURE. ! Musée du Compagnonnage Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours

Venez découvrir un Chef d’œuvre de compagnon : CASQUE EN ARDOISES RESTAURE. ! Musée du Compagnonnage, 1 avril 2023, Tours. Venez découvrir un Chef d’œuvre de compagnon : CASQUE EN ARDOISES RESTAURE. ! 1 et 2 avril Musée du Compagnonnage En 2021-2022, Clémence Poirier, restauratrice, et quelques compagnons couvreurs ont restauré un insolite casque en ardoises réalisé un siècle plus tôt par Paul Leseurre. Ce petit chef d’œuvre atypique se distingue des autres maquettes de couverture. Son originalité réside dans sa forme : le compagnon a pris pour support un véritable casque de pompiers pour le recouvrir d’ardoises ! La forme arrondie du casque constitue à elle seule une prouesse technique.

Venez rencontrer les restaurateurs pour découvrir les coulisses de ce chantier original. Musée du Compagnonnage 8 rue Nationale, 37000 Tours

2023-04-01T16:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T16:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 chef-d’oeuvre compagnon ©Musée du Compagnonnage, M.Chihab

