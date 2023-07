La transmission : patrimoine vivant des compagnons du Tour de France Musée du Compagnonnage Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

La transmission : patrimoine vivant des compagnons du Tour de France 16 et 17 septembre Musée du Compagnonnage Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir les chefs-d’œuvre des compagnons du Tour de France au musée du compagnonnage. Vous pourrez admirer les maquettes réalisées avec talent dans divers matériaux tels que le bois, l’acier, le zinc, la pierre et bien d’autres. Plongez dans l’univers de ces œuvres exceptionnelles et comprenez toute la signification de cet ouvrage qui est considéré comme une « preuve par l’épreuve ». C’est un témoignage précieux de la transmission des savoir-faire de génération en génération.

Musée du Compagnonnage 12 rue Tripière, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 47 41 77 http://toulouse.compagnonsdutourdefrance.org/ https://www.facebook.com/compagnonsdutourdefrance.occitanie;https://www.instagram.com/compagnons_oc/ Le musée abrite des chefs-d’œuvre insolites tels que des charpentes pour maisons de fées, des modèles réduits d’escaliers et même une robe en fer forgé. L’accueil est assuré par de petits lapins, ajoutant une touche de charme à l’endroit.

Cette maison des compagnons charpentiers, autrefois utilisée par les jeunes compagnons lors de leur Tour de France, expose désormais des œuvres réalisées pendant leur parcours. Les matériaux utilisés dans ces œuvres incluent le bois, la pierre et même l’acier. On peut également admirer le travail des boulangers.

L’extérieur du musée mérite également une attention particulière, avec son magnifique balcon et ses sculptures de petits lapins incrustées dans les murs. Ces lapins symbolisent les apprentis, qui écoutent attentivement leurs maîtres grâce à leurs grandes oreilles.

Pour en apprendre davantage sur le musée, il est recommandé de poser des questions aux personnes qui le gèrent. Ce sont d’anciens compagnons qui parlent avec passion de leur métier et des pièces exposées, offrant ainsi une expérience enrichissante et informative. Métro et parking Esquirol.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Fédération Compagnonnique Régionale Occitanie