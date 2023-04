la NU-it, réinterprétation des oeuvres du musée Musée du Colombier Alès Catégories d’Évènement: Alès

la NU-it, réinterprétation des oeuvres du musée Musée du Colombier, 13 mai 2023, Alès. la NU-it, réinterprétation des oeuvres du musée Samedi 13 mai, 18h00 Musée du Colombier entrée libre Le Musée du Colombier à nu : 18h/21h → La NU-it des musées, le musée du Colombier se dépouille du superflu et se révèle dans son plus simple appareil. Les élèves de 1ere spécialité Arts Plastiques du lycée Bellevue d’Alès réinterprètent les œuvres du musée dans une version nue. Une relecture des œuvres qui ne manque pas d’audace et qui sera à découvrir en présence des élèves, pour cette NU(it) des plus osées !

Des installations, des sculptures, des montages ou des peintures réalisées par les élèves seront ainsi présentées face aux œuvres qui les ont inspiré, multipliant la proposition artistique et permettant de regarder autrement. Comme à l’oral du bac, les élèves seront présents pour faire la médiation de leur travail. Une rencontre qui ne manquera pas de piment.

L’exposition NU-IT restera durant une semaine pour que tous aient l’occasion de la voir. Musée du Colombier rue Jean Mayodon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie http://www.alescevennes.fr/portal/portal/ac/culture/musees-ales Au Musée du Colombier, en plein cœur d’un parc, dans un petit château du XVIIIe siècle, l’archéologie, de la Préhistoire à l’époque gallo-romaine, voisine avec une collection de peintures et dessins allant du XVIe au XXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

