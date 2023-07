FIL-EZ AUX MUSEES ! Musée du cloître Saint-Corneille Compiègne, 16 septembre 2023, Compiègne.

FIL-EZ AUX MUSEES ! 16 et 17 septembre Musée du cloître Saint-Corneille Entrée libre

Les musées de Compiègne vous invitent à partager l’histoire du patrimoine de Compiègne et de sa région. Suivez le fil rouge d’un musée à l’autre et venez découvrir et tisser des liens entre le patrimoine et les collections des musées.

Musée du cloître Saint-Corneille Rue Saint-Corneille – 60200 Compiègne Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 http://www.musee-vivenel.fr Ce musée, situé dans un ancien cloître, retrace l’histoire de l’abbaye Saint-Corneille fondée en 877. L’abbaye qui dépend directement du pape et non de l’évêque de Soissons prospère et les rois de France qui viennent séjourner à Compiègne la comblent d’attentions. Le musée présente un bel ensemble de sculpture religieuse d’époques médiévale et Renaissance issu des collections du musée Antoine Vivenel. Certaines sont liées à l’histoire du lieu comme la précieuse Vierge au pied d’argent (vers 1270) que le roi Saint-louis aurai offert à l’abbaye. D’autres témoignent de l’histoire religieuse de Compiègne. A1 ( Paris-Lille ) Parc de stationnement (Payant) Gare SNCF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musées de Compiègne, photos: Ch. Schryve