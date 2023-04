Visite libre du musée du cloître Saint-Corneille Musée du cloître Saint-Corneille Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Visite libre du musée du cloître Saint-Corneille Musée du cloître Saint-Corneille, 13 mai 2023, Compiègne. Visite libre du musée du cloître Saint-Corneille Samedi 13 mai, 20h00 Musée du cloître Saint-Corneille Entrée libre Entrée libre au musée et visite libre des collections Musée du cloître Saint-Corneille Rue Saint-Corneille, 60200 Compiègne, Oise, Hauts-de-France, France Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 http://www.musee-vivenel.fr Situé dans le cloître de l’ancienne et prestigieuse abbaye Saint-Corneille, cet espace présente un superbe ensemble de sculptures religieuses d’époques médiévales et Renaissance issues des collections du musée Antoine Vivenel de Compiègne. Les œuvres livrent un témoignage des pratiques religieuses et funéraires et de leur évolution au fil des siècles, dans un lieu rempli d’histoire, le berceau de la ville de Compiègne. © Musée du cloître Saint-Corneille Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©photo Ch. Schryve – les musées de Compiègne

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Musée du cloître Saint-Corneille Adresse Rue Saint-Corneille, 60200 Compiègne, Oise, Hauts-de-France, France Ville Compiègne Departement Oise Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Musée du cloître Saint-Corneille Compiègne

Musée du cloître Saint-Corneille Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

Visite libre du musée du cloître Saint-Corneille Musée du cloître Saint-Corneille 2023-05-13 was last modified: by Visite libre du musée du cloître Saint-Corneille Musée du cloître Saint-Corneille Musée du cloître Saint-Corneille 13 mai 2023 Compiègne Musée du cloître Saint-Corneille Compiègne

Compiègne Oise