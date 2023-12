Noël magique au musée Musée du cirque et de l’illusion Dampierre-en-burly Catégorie d’Évènement: Dampierre-en-burly Noël magique au musée Musée du cirque et de l’illusion Dampierre-en-burly, 23 décembre 2023, Dampierre-en-burly. Noël magique au musée 23 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Musée du cirque et de l’illusion Voir https://museeducirqueetdelillusion.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-23T09:00:00+01:00 – 2023-12-23T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-07T12:30:00+01:00 – 2024-01-07T17:00:00+01:00 Lors de votre visite du musée assistez au spectacle de magie tous les jours à 15h30 pendant les vacances de Noël (sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier).

Une visite magique, interactive, amusante pour toute la famille ! Musée du cirque et de l’illusion La croix St Jacques – D952, Dampierre-en-burly Dampierre-en-burly [{« type »: « link », « value »: « https://museeducirqueetdelillusion.com »}] FMACEN045V50BFRI musee du cirque et de l’illusion Détails Catégorie d’Évènement: Dampierre-en-burly Autres Lieu Musée du cirque et de l'illusion Adresse La croix St Jacques - D952, Dampierre-en-burly Ville Dampierre-en-burly Lieu Ville Musée du cirque et de l'illusion Dampierre-en-burly Latitude 47.762827 Longitude 2.504799 latitude longitude 47.762827;2.504799

Musée du cirque et de l'illusion Dampierre-en-burly https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dampierre-en-burly/