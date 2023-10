Spectacle de magie pendant les vacances de la Toussaint Musée du cirque et de l’illusion Dampierre-en-Burly Catégories d’Évènement: Dampierre-en-burly

Loiret Spectacle de magie pendant les vacances de la Toussaint Musée du cirque et de l’illusion Dampierre-en-Burly, 21 octobre 2023, Dampierre-en-Burly. Spectacle de magie pendant les vacances de la Toussaint 21 octobre – 5 novembre Musée du cirque et de l’illusion adulte 8.50€ enfant de 4 à 13 ans 6€ Un agréable moment à partager en famille, lors de votre visite du musée assistez à l’animation , tous les jours pendant les vacances scolaires de la Toussaint spectacle de magie sur la piste du musée à 15h30.

La visite du musée , une visite interactive, découvrez le monde du cirque et de l’illusion dans un décor de paillettes , amusez-vous avec les nombreux effets d’optiques, les assiettes chinoises, le piano à bouteilles l’instrument préféré des clowns …

Le Musée est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Tarif adulte 8.50€ – enfant de 4 à 13 ans 6€

Musée du cirque et de l'illusion
68 la croix saint jacques
45570 dampierre-en-burly
Dampierre-en-Burly
45570 Loiret
Centre-Val de Loire

2023-10-21T15:30:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00

