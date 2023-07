Visite guidée du Musée du Chemin de Fer Industriel Musée du chemin de fer industriel Saint-Lieux-lès-Lavaur Catégories d’Évènement: Saint-Lieux-lès-Lavaur

Tarn Visite guidée du Musée du Chemin de Fer Industriel Musée du chemin de fer industriel Saint-Lieux-lès-Lavaur, 15 septembre 2023, Saint-Lieux-lès-Lavaur. Visite guidée du Musée du Chemin de Fer Industriel 15 et 16 septembre Musée du chemin de fer industriel Gratuit. Entrée libre. Toutes les visites sont guidées. Le musée expose une collection de véhicules ferroviaires présentant toutes les utilisations des chemins de fer à voie étroite. Ces utilisations ont débuté au XIXe siècle, mais ont disparu avant la fin du XXe siècle. Les activités militaires, mines, transport de voyageurs, carrières, briqueteries, industries, dynamiteries, poudreries, aciéries, sucreries, etc. sont représentées. Tous les modes de traction sont présents : locomotives à vapeur, diesel, a essence, électriques, sur batterie. Sept véhicules sont classés ou inscrits au titre des Monuments historiques. Musée du chemin de fer industriel 1 route du Port, 81500 Saint-Lieux-lès-Lavaur Saint-Lieux-lès-Lavaur 81500 Tarn Occitanie 05 61 47 44 52 http://cftt.org https://fr-fr.facebook.com/traintarn/ Le musée présente les collections rassemblées par le Chemin de fer touristique du Tarn depuis 1975. Toutes les activités des chemins de fer à voie étroite sont représentées : mines, industrie, carrières, tourbières, poudreries, armée (guerre de 14), chemins de fer locaux, etc. Les différents types de traction sont représentés : vapeur, essence, diesel, électrique, batteries. Sept véhicules sont classés ou inscrits au titre des Monuments historiques. Parking sur place, emplacement réservé aux PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

