DÉJEUNER MÉDIÉVAL Musée du Château Mayenne, jeudi 15 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 12:15:00

fin : 2024-02-15

Déjeuner médiéval au château de Mayenne pendant lequel se mèlent repas inspiré du Moyen Âge et découvertes historiques.

La fabrication d’un livre médiéval

Exceptionnellement, le livre d’heures sort des réserves du musée !

Mais comment étaient fabriqués les livres au 15e siècle ? Cousoir, couteau à parer, presse à fouettage des nerfs, fût à rogner, marteau à endosser… Autant de noms d’outils qui illustrent les différentes étapes de la fabrication d’un livre à cette époque, selon les techniques ancestrales de la reliure, un artisanat vieux de plus de 1900 ans ! Ce déjeuner est l’occasion d’évoquer la reliure d’antan et d’aujourd’hui, à travers des démonstrations et explications des techniques.

Avec Oriane Cavin, artiste et relieuse d’art.

EUR.

Musée du Château Place Juhel

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire contact@museeduchateaudemayenne.fr



