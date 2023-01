Les collections du musée ont la parole (Acte 1) Musée du château fort Sedan Catégories d’Évènement: Ardennes

Les collections du musée ont la parole (Acte 1) Musée du château fort, 17 janvier 2023, Sedan. Les collections du musée ont la parole (Acte 1) 17 janvier – 4 février Musée du château fort

Participez à la création d’une œuvre numérique ! Résidence artistique Musée du château fort Chateau fort sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« link »: « mailto:musee-municipal@mairie-sedan.fr »}] Du 17 janvier au 4 février 2023

Musée du château fort – Service du Patrimoine de la Ville de Sedan

Sur réservation : 03 24 56 93 27 – musee-municipal@mairie-sedan.fr

Le musée municipal de Sedan & les artistes de N2U vous invitent à vivre une expérience artistique.

Récemment installés dans les Ardennes, N2U est un duo d’artistes qui expose internationalement.

Ils vous proposent de participer à la création d’une œuvre numérique, soutenue par la Région Grand Est, en lien avec les collections du musée municipal de Sedan.

Une belle occasion de découvrir les collections du musée !

Suite à une résidence de travail en 2022, des œuvres sont sorties des réserves en janvier 2023 pour être le support d’ateliers participatifs (jeux théâtraux).

Ces rencontres avec les artistes permettront de créer une exposition numérique, qui sera installée au mois de mai à la Maison du Patrimoine de Sedan.

Le projet s’inscrit dans les dispositifs de la « Cité éducative » et de l’offre collective du « Pass Culture ».

Deux lieux / Deux temps forts :

Au Musée du château fort

A partir du 17 janvier 2023

Exposition temporaire Les collections sortent de leurs réserves

Dans le parcours du Musée du château fort (chapelle)

Du mardi 17 janvier au samedi 4 février 2023

Ateliers participatifs avec le public ET VISITES GUIDEES DU MUSEE

Ouvert au grand public, les samedis 21, 28 janvier, 4 février (gratuit sur inscription, 2 horaires : 14h ou 16h)

Ouvert aux groupes, du mardi au vendredi (sur inscription, pour les scolaires : du cycle 3 à la terminale, modalités à préciser suivant le groupe)

Nous nous retrouverons en mai pour le 2e acte, à la Maison du Patrimoine, du samedi 6 au lundi 29 mai 2023…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-17T09:00:00+01:00

2023-02-04T17:30:00+01:00 Albert LE DRU, Soldats de l’an II, huile sur toile, 1895, Inv. 187-3, collection Musée municipal de Sedan (Crédits photo : Ville de Sedan)

