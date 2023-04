Visites impromptues au musée du chateau des Rohan Musée du Château des Rohan Saverne Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Saverne Visites impromptues au musée du chateau des Rohan Musée du Château des Rohan, 13 mai 2023, Saverne. Visites impromptues au musée du chateau des Rohan Samedi 13 mai, 19h00 Musée du Château des Rohan Entrée libre et gratuite. Attention :Jauge limitée pour l’accès au lanternon, sur inscription sur place à l’accueil du musée. Pour agrémenter la visite libre du musée, profitez de courtes visites impromptues (15 min) proposées toutes les demi-heures pour découvrir les dernières acquisitions ainsi que le panorama nocturne sur Saverne depuis le lanternon qui coiffe le toit du château.

19h/20h/21h/22h : présentation publique exceptionnelle d’un grand dessin aquarellé daté de 1790 présentant un projet non réalisé de recontruction du château par l’architecte Nicolas Salins de Montfort (Acquisition 2022 de la Ville de Saverne, avec l’aide de la DRAC et de la Région Grand Est au titre du Fond régional d’acquisition des musées.

19h30/20h30/21h30/22h30 : présentation de la statue l’Alouette à la tresse du sculpteur contemporain Marc Petit acquise par la Ville à la suite de l’exceptionnelle exposition de l’artiste au château au printemps 2023. Cette statue, qui ouvrait l’exposition, a été installée devant le château.

Toutes les demi-heure de 19h à 22h30 : accès lanternon Musée du Château des Rohan Château des Rohan, 67700 Saverne Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est 03 88 71 63 95 http://www.saverne.fr Le château des Rohan est un ancien château épiscopal construit à la fin du XVIIIᵉ siècle par l'architecte Nicolas Salins de Montfort. Il se trouve au centre de la ville de Saverne, Bas-Rhin et abrite les musées municipaux.

