Visite libre du musée du château des Rohan à Saverne
Samedi 13 mai, 10h00, 14h00

Le musée est exceptionnellement gratuit pour tous toute la journée

A l'occasion de l'édition 2023 de la Nuit Européenne des musées, de 10h à 12h et de 14h à 23h (fermeture de l'accueil à 22h30), profitez de cette journée pour découvrir ou revoir le musée ainsi que l'actuelle exposition temporaire « Louise Weiss, tableaux d'une vie »

Musée du Château des Rohan
Château des Rohan, 67700 Saverne

Le château des Rohan est un ancien château épiscopal construit à la fin du XVIIIᵉ siècle par l'architecte Nicolas Salins de Montfort. Il se trouve au centre de la ville de Saverne, Bas-Rhin et abrite les musées municipaux.

