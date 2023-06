Parcours d’énigmes « Le carnet secret de Paul-Elie Dubois » Musée du château des Ducs de Wurtemberg Montbéliard, 16 septembre 2023, Montbéliard.

Parcours d’énigmes « Le carnet secret de Paul-Elie Dubois » 16 et 17 septembre Musée du château des Ducs de Wurtemberg Entrée libre

Venez découvrir ou redécouvrir l’exposition « Paul-Elie Dubois, itinéraire d’un peintre-voyageur », à travers un parcours d’énigmes créé spécialement pour l’exposition par le Pacte des Geôliers.

Saurez-vous découvrir le secret de notre voyageur Paul-Élie Dubois et remporter le magot ?

Demandez le livret gratuit à l’accueil.

Musée du château des Ducs de Wurtemberg Château des Ducs de Wurtemberg, 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté Cette forteresse, érigée sur un promontoire rocheux aux confluents de la Lizaine et de l’Allan, est attestée vers 985. Résidence des comtes dès le XIe siècle, elle est le chef-lieu du pays de Montbéliard, partie intégrante de l’empire germanique. En 1397, elle revient par mariage à la famille de Wurtemberg qui la conserve jusqu’en 1793. Aujourd’hui, le musée du château abrite des collections de sciences naturelles, d’archéologie, d’histoire et de beaux-arts, et s’attache à retracer l’histoire du pays de Montbéliard.

De nombreuses expositions y sont développées, valorisant ainsi ces différents domaines.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Pacte des Géôliers