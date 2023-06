Visite du circuit historique du château des Ducs de Wurtemberg Musée du château des Ducs de Wurtemberg Montbéliard, 16 septembre 2023, Montbéliard.

Participez au circuit historique « Au cœur des tours ». Résidence des ducs de Wurtemberg pendant quatre siècles, le château abrite aujourd’hui des collections historiques : mobilier ancien, pièces d’orfèvrerie, armes, tableaux et objets du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle, dévoilent la vie quotidienne de ce lieu chargé d’histoire et son évolution architecturale.

Samedi et dimanche, départs réguliers de visites toute la journée.

Musée du château des Ducs de Wurtemberg Château des Ducs de Wurtemberg, 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté Cette forteresse, érigée sur un promontoire rocheux aux confluents de la Lizaine et de l’Allan, est attestée vers 985. Résidence des comtes dès le XIe siècle, elle est le chef-lieu du pays de Montbéliard, partie intégrante de l’empire germanique. En 1397, elle revient par mariage à la famille de Wurtemberg qui la conserve jusqu’en 1793. Aujourd’hui, le musée du château abrite des collections de sciences naturelles, d’archéologie, d’histoire et de beaux-arts, et s’attache à retracer l’histoire du pays de Montbéliard.

De nombreuses expositions y sont développées, valorisant ainsi ces différents domaines.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

