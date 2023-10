Les collections archéologiques Musée du Château des ducs de Wurtemberg Montbéliard, 13 mai 2023, Montbéliard.

Les collections archéologiques Samedi 13 mai, 19h30, 21h00, 22h30 Musée du Château des ducs de Wurtemberg Gratuit. Réservation sur place, le jour même

Zone de passage incontournable entre les régions occidentale, méridionale et l’espace rhénan, la région de Montbéliard a de tout temps fixé les populations attirées par ses ressources naturelles. Les fonds archéologiques du musée proviennent principalement de sites régionaux, témoins de ces installations successives depuis le Mésolithique (vers 12 500 avant J.-C.) jusqu’au début du Moyen Âge.

Par une guide conférencière de Pays de Montbéliard Agglomération

Musée du Château des ducs de Wurtemberg Cour du château 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 99 22 61 http://www.montbeliard.com Au cœur de la ville de Montbéliard, le château se dresse sur un éperon rocheux qui domine le confluent de la Lizaine et de l’Allan. Ce bâtiment est pendant quatre siècles, de 1397 à 1793, la résidence des ducs de Wurtemberg. En 1960, le Château devient un musée regroupant des collections archéologiques, d’histoire naturelle et de beaux-arts. et développant depuis 1970 une collection d’art contemporain. De nombreuses expositions temporaires liées aux différents départements du musée complètent la découverte de ce site. Le château abrite le musée qui retrace l’histoire du pays de Montbéliard depuis les temps préhistoriques jusqu’à nos jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T22:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

© Jack Varlet