Démonstrations de tir au trébuchet Musée du château de Vitré Vitré

Vitré

Démonstrations de tir au trébuchet Musée du château de Vitré, 13 mai 2023, Vitré. Démonstrations de tir au trébuchet Samedi 13 mai, 21h00 Musée du château de Vitré Entrée libre Au cœur de la forteresse médiévale, initiez-vous au tir au trébuchet, une des machines de jet les plus puissantes du Moyen-âge ! Cet engin d’attaque utilisé pour détruire les murailles porte bien son nom puisqu’en occitan il signifie « qui apporte les ennuis ». Après cela, le siège d’un château-fort n’aura plus de secrets pour vous ! Musée du château de Vitré Place du Château, 35500 Vitré, Bretagne, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 75 04 54 http://www.mairie-vitre.com/vitre_pratique/culture/musees.php Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

