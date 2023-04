Spectacle « Les enfants à l’épreuve du donjon » Musée du château de Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Spectacle « Les enfants à l’épreuve du donjon » Musée du château de Vitré, 13 mai 2023, Vitré. Spectacle « Les enfants à l’épreuve du donjon » Samedi 13 mai, 20h15 Musée du château de Vitré Entrée libre Le musée du château met à l’honneur un important projet pédagogique conduit cette année en partenariat étroit avec l’école Sainte-Anne de Saint-M’Hervé et le Conservatoire de Vitré communauté. Les élèves présenteront notamment une création textuelle et musicale, Les enfants à l’épreuve du donjon, construite à partir d’objets issus des collections du musée. Musée du château de Vitré Place du Château, 35500 Vitré, Bretagne, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 75 04 54 http://www.mairie-vitre.com/vitre_pratique/culture/musees.php Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:15:00+02:00 – 2023-05-13T20:45:00+02:00

2023-05-13T20:15:00+02:00 – 2023-05-13T20:45:00+02:00 ©Ville de Vitré

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Musée du château de Vitré Adresse Place du Château, 35500 Vitré, Bretagne, France Ville Vitré Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Musée du château de Vitré Vitré

Musée du château de Vitré Vitré Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

Spectacle « Les enfants à l’épreuve du donjon » Musée du château de Vitré 2023-05-13 was last modified: by Spectacle « Les enfants à l’épreuve du donjon » Musée du château de Vitré Musée du château de Vitré 13 mai 2023 Musée du château de Vitré Vitré vitré

Vitré Ille-et-Vilaine