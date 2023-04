Visites commentées du musée du château de Vitré Musée du château de Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visites commentées du musée du château de Vitré Musée du château de Vitré, 13 mai 2023, Vitré. Visites commentées du musée du château de Vitré Samedi 13 mai, 20h00 Musée du château de Vitré Gratuit, tout public. Redécouvrez le château et ses collections une fois le soleil couché en compagnie de l’un de nos guides-conférenciers. Départ toutes les 30 min, durée 1h. Musée du château de Vitré Place du Château, 35500 Vitré, Bretagne, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 75 04 54 http://www.mairie-vitre.com/vitre_pratique/culture/musees.php Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

