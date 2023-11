CONFÉRENCE “L’ÉTUDE DES RESTES HUMAINS ANCIENS” Musée du Château de Mayenne Mayenne, 9 décembre 2023, Mayenne.

Le musée du château de Mayenne vous propose une conférence sur le thème de l’étude des restes humains anciens.

The Musée du Château de Mayenne invites you to a lecture on the study of ancient human remains

El Museo del Castillo de Mayenne le invita a una conferencia sobre el estudio de los restos humanos antiguos

Das Schlossmuseum von Mayenne bietet Ihnen einen Vortrag zum Thema « Studium alter menschlicher Überreste » an

