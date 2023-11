ANIMATION FAMILIALE : Y A COMME UN OS Musée du château de Mayenne Mayenne, 2 décembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Une enquête anthropologique à mener en famille ! Animation familiale, dès 5 ans.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:30:00. EUR.

Musée du château de Mayenne Place Juhel

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



An anthropological investigation for the whole family! Family entertainment, ages 5 and up

¡Una investigación antropológica para toda la familia! Entretenimiento familiar, a partir de 5 años

Eine anthropologische Untersuchung für die ganze Familie! Familienanimation, ab 5 Jahren

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire