EXPOSITION ARCHÉO, UNE EXPO À CREUSER ! Musée du château de Mayenne Mayenne, 7 juillet 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Le musée du château de Mayenne vous propose une exposition ludique et interactive est destinée à tous et en particulier aux jeunes publics !.

2023-07-07 fin : 2023-11-26 . EUR.

Musée du château de Mayenne Place Juhel

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



The Musée du Château de Mayenne offers a fun, interactive exhibition for all ages, especially young visitors!

El Musée du Château de Mayenne propone una exposición lúdica e interactiva dirigida a todos, ¡especialmente a los más jóvenes!

Das Schlossmuseum von Mayenne bietet Ihnen eine spielerische und interaktive Ausstellung, die sich an alle richtet, vor allem an junge Leute!

Mise à jour le 2023-06-17 par eSPRIT Pays de la Loire