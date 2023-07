Exposition temporaire: Archéo, une expo à creuser! Musée du Château de Mayenne Mayenne, 16 septembre 2023, Mayenne.

Exposition temporaire: Archéo, une expo à creuser! 16 et 17 septembre Musée du Château de Mayenne Entrée libre

Archéo, une expo à creuser!

Cette exposition ludique et Interactive est destinée à tous et en particulier aux jeunes publics !

Comment ont vécu les hommes avant nous ? C’est la question à laquelle tentent de répondre les archéologues. Mais qui sont ces chercheurs qui nous aident à remonter le temps ? Pourquoi font-ils des fouilles ? Quels indices trouvent-ils ?

Comment parviennent-ils à les interpréter ? Que deviennent les objets une fois la fouille terminée ?

À travers à cette exposition immersive, le métier d’archéologue n’aura plus de secret pour vous.

Placé entre la frontière entre Normandie et Bretagne, Mayenne prends lors de la désagrégation de l'empire carolingien une importance majeure qui se concrétise par la construction précoce (autour de 900) d'un château de pierre; il se développe au XIIIe siècle en une « basse cour » flanquée de 12 tours et une « haute cour » fortifiée comprenant un donjon circulaire et un corps de logis. Aménagé à partir du XVe siècle en fonction des nouveaux besoins de l'artillerie, l'ensemble est remblayé en terrasse et les tours partiellement arasés au XVIIe siècle. Spécimen intéressant de l'architecture du XIIIe siècle, militaire et résidentielle, Mayenne apparaît surtout comme un site archéologique majeur, avec la découverte récente du bâtiment carolingien partiellement en élévation dans la haute cour; un musée de site (crypte) présente ces différents aspects. M.O. Mandy (2002). Ce n'est qu'en 1993 que des travaux de rénovation font apparaitre des arcades de briques carolingiennes et lèvent enfin le voile sur le mystère des origines du Château de Mayenne. Aujourd'hui, après des années de rénovation, le musée du château accueille des visiteurs depuis 2008. En parallèle, une réflexion a été menée pour proposer un accompagnement pédagogique spécifique à tous les publics dont les personnes handicapées.

Crédits photo : ©Benoit Pelletier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musée du château de Mayenne