Exposition : « Artistes et modèles : les femmes à travers l’histoire » Musée du Château de Laàs Laàs, 16 septembre 2023, Laàs.

Exposition : « Artistes et modèles : les femmes à travers l’histoire » 16 et 17 septembre Musée du Château de Laàs 9 € adulte. Entrée libre. Maximum 25 personnes par visite.

Le musée du château de Laàs, petit joyau des arts décoratifs situé dans le Béarn, est sur le point de dévoiler une exposition captivante à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Cette exposition spéciale, intitulée « Artistes et modèles, les femmes à travers l’histoire » explore le rôle des femmes dans l’art de la peinture, à la fois en tant qu’objets de représentation et en tant que peintres elles-mêmes.

À travers les murs du château de Laàs, cette exposition vous plonge dans un voyage fascinant à travers l’histoire de l’art. La première partie de l’exposition met en lumière les femmes en tant qu’objets d’art, présentant des œuvres où la féminité a été immortalisée sur la toile ou en sculpture. Des déesses grecques aux portraits des grandes dames de la noblesse, ces œuvres reflètent les idéaux esthétiques et les perceptions changeantes de la féminité à travers les siècles.

La deuxième partie de l’exposition célèbre les femmes qui ont elles-mêmes manié le pinceau avec talent et passion. Elle met en avant le travail souvent méconnu et sous-estimé de ces artistes féminines qui ont marqué l’histoire de l’art de leur empreinte. Des pionnières du XVIIIe siècle aux artistes contemporaines, « Artistes et modèles, les femmes à travers l’histoire » vous invite à découvrir une sélection d’œuvres enchanteresses réalisées par les femmes peintres de notre collection. Plongez-vous dans leur créativité, leur vision unique et leur contribution souvent négligée à l’évolution de l’art.

Cette exposition exceptionnelle lors des Journées européennes du patrimoine est une opportunité unique de célébrer la beauté, la diversité et l’influence des femmes dans l’histoire de l’art. Nous vous invitons à vous joindre à nous et venir découvrir ou redécouvrir nos collections à travers le « matrimoine » vivant tout en découvrant la splendeur et l’histoire du château de Laàs.

Musée du Château de Laàs Domaine du Château de Laàs, 64390 Laàs Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 38 91 53 https://www.musee-serbat.com Venez découvrir avec nous la reconstitution d’une demeure bourgeoise du XVIIIe siècle, recrée par le dernier couple de propriétaires privés Louis et Madeleine Serbat. Accès par l’accueil de l’activité Le Château des Enigmes, au coeur du domaine du Château de Laàs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Musée du Château de Laàs