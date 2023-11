Atelier d’initiation à la technique du collage Musée du Château de Flers Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Atelier d’initiation à la technique du collage Musée du Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, 26 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier d’initiation à la technique du collage 26 novembre – 17 décembre, les dimanches Musée du Château de Flers Gratuit-sans inscription Chaque dimanche du marché de Noël au Château de 11h à 18h, le Musée vous propose un atelier d’initiation au collage dans le cadre de l’exposition « Michel Degand : du fond de ma mémoire… » Pour découvrir une des nombreuses techniques artistiques de l’artiste touche à tout qu’était Michel Degand.

Le collage est une technique de création artistique qui consiste à réaliser une création plastique par la combinaison d’éléments de diverses natures : matériaux plus ou moins plats, comme la toile cirée imprimée, peinture ou dessin, extraits de journaux avec texte et photos, papier peint, documents,… Gratuit-sans inscription

Pour en savoir plus sur l’expo, rendez-vous ici : https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-michel-degand-du-fond-de-ma-memoire Musée du Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Château Nord Hauts-de-France 03 20 43 55 71 https://www.villeneuvedascq.fr/museechateauflers https://www.facebook.com/MuseeduChateaudeFlersVilleneuvedAscq [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/2067/evenement/77281150/exposition-michel-degand-du-fond-de-ma-memoire »}] Situé dans de ce magnifique écrin qu’est le château de Flers, édifice à l’architecture typique du Nord et datant de la Renaissance, le Musée du Château vous invite à la déambulation. Avec des scénographies modernes et interactives, ses expositions temporaires abordent des thèmes très variés qui vont de l’archéologie à l’histoire locale et évoquent aussi l’art, les sciences ou l’architecture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

