Villeneuve-d'Ascq Visite théâtrale à la lampe de poche de l’exposition « Michel Degand: du fond de ma mémoire… » Musée du Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, 29 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Visite théâtrale à la lampe de poche de l’exposition « Michel Degand: du fond de ma mémoire… » Dimanche 29 octobre, 14h00 Musée du Château de Flers Entrée libre Dimanche 29 octobre pour Halloween au Château de Flers, visitez l’exposition « Michel Degand: du fond de ma mémoire… » à la lampe de poche avec notre guide…. originale!

Départ en petits groupes toutes les 30 min, de 14h à 19h

Tout public Musée du Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Château Nord Hauts-de-France 03 20 43 55 71 https://www.villeneuvedascq.fr/museechateauflers https://www.facebook.com/MuseeduChateaudeFlersVilleneuvedAscq Situé dans de ce magnifique écrin qu’est le château de Flers, édifice à l’architecture typique du Nord et datant de la Renaissance, le Musée du Château vous invite à la déambulation. Avec des scénographies modernes et interactives, ses expositions temporaires abordent des thèmes très variés qui vont de l’archéologie à l’histoire locale et évoquent aussi l’art, les sciences ou l’architecture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T14:00:00+01:00 – 2023-10-29T19:00:00+01:00

