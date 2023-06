Atelier yoga/méditation Musée du Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, 20 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Atelier yoga/méditation Mardi 20 juin, 14h30 Musée du Château de Flers Gratuit, sans réservation

Mardi 20 juin de 14h30 à 17h30, Françoise Huchon, artiste de l’exposition Le Sacré comme Inspiration vous invite à une un atelier de yoga et de médiation. Débutants bienvenus!

Notre corps, dans sa structure anatomique elle-même, contient les ailes de l’envol étagées en plans de plus en plus subtils, à l’image d’une échelle. Ce chemin d’élévation coïncide avec la structure énergétique des chakras.

En prendre conscience par la posture, le symbole, le souffle, unifiés en un tout porteur de sens, permet au corps de passer de corps physique à corps sacré au centre duquel le coeur rayonne et l’esprit s’apaise.

C’est à cette dimension du yoga que l’atelier vous convie, sans aucune notion de niveau. Débutants bienvenus.

Musée du Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Château Nord Hauts-de-France 03 20 43 55 71 https://www.villeneuvedascq.fr/museechateauflers https://www.facebook.com/MuseeduChateaudeFlersVilleneuvedAscq Situé dans de ce magnifique écrin qu’est le château de Flers, édifice à l’architecture typique du Nord et datant de la Renaissance, le Musée du Château vous invite à la déambulation.

Avec des scénographies modernes et interactives, ses expositions temporaires abordent des thèmes très variés qui vont de l’archéologie à l’histoire locale et évoquent aussi l’art, les sciences ou l’architecture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T14:30:00+02:00 – 2023-06-20T17:30:00+02:00

2023-06-20T14:30:00+02:00 – 2023-06-20T17:30:00+02:00

Françoise Huchon