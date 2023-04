Nuit des Musées au Château de Flers – Atelier Yog’art Musée du Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Nuit des Musées au Château de Flers – Atelier Yog’art Musée du Château de Flers, 13 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Nuit des Musées au Château de Flers – Atelier Yog’art Samedi 13 mai, 18h45 Musée du Château de Flers Gratuit – sur inscription Samedi13 mai à 18h45, le Musée du Château de Flers vous propose une initiation au yoga au milieu de l’exposition « le Sacré comme inspiration »!

L’ Atelier Yoga-René Kubiak vous transmet les bases du yoga et de la médiation au milieu d’ œuvres inspirées du Sacré et de la quête d’Origine réalisée par un collectif d’artiste!

Durée 1h30 – Réservation préalable indispensable.

Tenue adaptée obligatoire. Pratique assez intensive. Musée du Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Château Nord Hauts-de-France 03 20 43 55 71 https://www.villeneuvedascq.fr/musee-du-chateau-de-flers-0 [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/yoga »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:45:00+02:00 – 2023-05-13T20:15:00+02:00

2023-05-13T18:45:00+02:00 – 2023-05-13T20:15:00+02:00 Yoga cours Photo de Jared Rice sur Unsplash

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Musée du Château de Flers Adresse Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Musée du Château de Flers Villeneuve-d'Ascq

Musée du Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Nuit des Musées au Château de Flers – Atelier Yog’art Musée du Château de Flers 2023-05-13 was last modified: by Nuit des Musées au Château de Flers – Atelier Yog’art Musée du Château de Flers Musée du Château de Flers 13 mai 2023 Musée du Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord