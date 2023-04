Nuit des Musées au Musée du Château de Flers- Contes des 5 coins du monde Musée du Château de Flers, 13 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Nuit des Musées au Musée du Château de Flers- Contes des 5 coins du monde Samedi 13 mai, 16h00 Musée du Château de Flers Gratuit, sans réservation

Pour la Nuit des Musées, samedi 13 mai à 16h et 17h30, le Musée du Château de Flers propose le spectacle « Conte des 5 coins du monde », un tour du monde ne contes et en musique pour toute la famille!

À 16h et 17h30- sans réservation

A partir de 6 ans – Durée : 55 min

Embarquez pour un voyage immobile à travers les contes, les mélodies, les légendes et les rythmes des cinq continents. Les deux complices vous feront traverser les océans, les déserts et les montages au gré des mots et des notes de musique.

Peut-être croiserez-vous en chemin, un miroir, une guitare, une mouche, un ukulélé, un ver de terre, une flûte, un pou, une clarinette et peut-être même le diable ? Les histoires ont toujours leurs lots de surprises.

Le musée du Château de Flers est ouvert de 16h à 20h30, l’occasion de visiter l’exposition « Le Sacré comme inspiration ». Une exposition éclectique qui réunit 9 artistes engagés dans le dialogue interreligieux.

Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ?… L’exposition nous montre que ces questions existentielles animent l’Humanité, quelle que soit sa croyance.

Musée du Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Château Nord Hauts-de-France 03 20 43 55 71 https://www.villeneuvedascq.fr/musee-du-chateau-de-flers-0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

