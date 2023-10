Exposition Un œil dans les étoiles Musée du château de Flers Villeneuve-d’Ascq, 18 mai 2019, Villeneuve-d'Ascq.

Exposition Un œil dans les étoiles 18 mai – 18 août 2019 Musée du château de Flers Entrée gratuite

Du 18 mai au 18 août, la nouvelle exposition du musée du Château de Flers nous raconte le ciel, à travers le prisme de l’histoire du nordiste Robert Jonckheere, astronome passionné du début du siècle dernier.

Fils d’un riche industriel du textile, Robert Jonckheere, manifeste très tôt son goût pour les étoiles : il se fait même construire un petit observatoire sur le toit de la maison familiale de Roubaix pour sa majorité ! En 1909, il fera bâtir le premier observatoire du Nord (celui de Lille date de 1934), à Hem, contribuant ainsi au développement de l’astronomie amateur. Tout en travaillant dans l’entreprise familiale, il propose des travaux pratiques dans son observatoire aux étudiants de l’université de Lille. Ruiné lors de la crise de 1929, il part pour Marseille, et devient enfin astronome professionnel. Au cours de la carrière, il aura découvert plus de 3 350 étoiles doubles ! Il a tellement observé le ciel, qu’il s’est retrouvé, une nuit de grand froid, avec le contour de l’œil gelé…

L’exposition conçue en partenariat avec l’association Jonckheere, le Carl, le Forum des sciences et l’université de Lille nous donnera à voir des lunettes anciennes, un planétaire, ou encore une horloge sidérale, le tout issu de la collection de l’université, et d’autres instruments plus récents.

Exposition visible du 18 mai au 18 août du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le 1er et 3ième dimanche de chaque mois de 15h à 17h30.

Fermeture les jours fériés

Musée du château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 43 55 71 https://www.villeneuvedascq.fr/musee_chateau_de_flers_.html [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 43 55 71 »}] Ouvert en 1991, dans les anciennes caves du Château de Flers, le musée présente des expositions temporaires. Les thèmes développés mettent en valeur archéologie, histoire locale et ethnographie régionale.

Horaires d’ouverture :

Du mardi au vendredi : de 14h30 à 17h30

Le 1er et 3e dimanche de chaque mois : de 15h à 18h30 sauf jours fériés

Fermeture les jours fériés. Métro Pont-de-bois, ligne Liane 4, arrêt Château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-18T14:30:00+02:00 – 2019-05-18T19:00:00+02:00

2019-08-18T15:00:00+02:00 – 2019-08-18T17:30:00+02:00