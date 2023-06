Spectacle : la caravane d’Orient Musée du château de Flers Flers, 17 septembre 2023, Flers.

Spectacle : la caravane d’Orient Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée du château de Flers En déambulation à 14h30 et 16h15.

Animation : LA CARAVANE D’ORIENT par la Cie Soukha (Talent et Cie)

Découvrez les mille et une richesses de l’Orient avec le spectacle La Caravane d’Orient.

ces artistes voyageurs nous offrent une envoûtante alchimie entre Orient et Occident. En déambulation ou sous leur grande tente berbère, musiciens, danseuses orientales et circassiens nous émerveillent.

De 14h à 18h (en déambulation à 14h30 et 16h15) , en exterieur.

Musée du château de Flers Avenue du Château, 61104 Flers Flers 61100 Orne Normandie 02 33 64 66 49 https://www.flers-agglo.fr/mon-quotidien/culture/les-musees/musee-du-chateau-de-flers-2/ Situé au cœur d’un parc arboré, le château de Flers est bordé sur trois côtés par des douves et un petit étang. Il se compose de deux ailes distinctes (XVIe et XVIIIe s.). Aujourd’hui, il est l’un des symboles incontournables de la ville de Flers. Le château présente aux visiteurs une belle collection permanente dont un important fond des Beaux-Arts comprenant des tableaux anciens des écoles françaises, italiennes et nordiques des XVIe et du XVIIIe s, des peintures du XIXe s. de Schnetz, Corot, Daubigny, Boudin, Lépine, Caillebotte Léandre. Le musée possède également des crémiques de Cocteau, des bronzes de Rousaud, élève de Rodin, et des ensembles d’Arts Décoratifs. Parc de stationnement (à 50 mètres) – Bus (Arrêt Mairie-Château) – Gare desservie (à 400 mètres)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

la compagnie SOUKHA