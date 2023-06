Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « Voyages » Musée du château de Flers Flers, 16 septembre 2023, Flers.

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « VOYAGES »

Le parcours permanent vous fera partir sur les traces des hommes et des femmes qui ont fait l’histoire du château. En traversant les pièces de vie du château, le visiteur peut s’imaginer au temps des comtes de flers et de la famille Schnetz grâce à une mise en valeur d’objets, de tableaux et de mobilier.

La nouvelle exposition du musée du château de Flers, visible depuis le 9 mai, propose de découvrir la vision des artistes voyageurs des 18e, 19e et 20e siècles, partis se former en Italie ou explorer l’Orient. Elle permet également de poser un regard, parfois amusé, sur les représentations des premiers touristes et du développement des stations balnéaires sur nos côtes normandes. Cette année, deux artistes sont invités à présenter leur vision du voyage :

Le photographe Serge Simon et le peintre, dessinateur et sculpteur Emmanuel Michel. Tous deux ont en commun l’amour de la rencontre, la découverte d’autres cultures et nous font partager leur passion.

Musée du château de Flers Avenue du Château, 61104 Flers Flers 61100 Orne Normandie 02 33 64 66 49 http://www.flers-agglomeration.fr/57-le-musee-du-chateau.htm Situé au cœur d’un parc arboré, le château de Flers est bordé sur trois côtés par des douves et un petit étang. Il se compose de deux ailes distinctes (XVIe et XVIIIe s.). Aujourd’hui, il est l’un des symboles incontournables de la ville de Flers. Le château présente aux visiteurs une belle collection permanente dont un important fond des Beaux-Arts comprenant des tableaux anciens des écoles françaises, italiennes et nordiques des XVIe et du XVIIIe s, des peintures du XIXe s. de Schnetz, Corot, Daubigny, Boudin, Lépine, Caillebotte Léandre. Le musée possède également des crémiques de Cocteau, des bronzes de Rousaud, élève de Rodin, et des ensembles d’Arts Décoratifs. Parc de stationnement (à 50 mètres) – Bus (Arrêt Mairie-Château) – Gare desservie (à 400 mètres)

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

