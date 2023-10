Cet évènement est passé Visite libre du musée du château de Flers Musée du château de Flers Flers Catégories d’Évènement: Flers

Visite libre du musée du château de Flers
Samedi 13 mai, 19h00
Musée du château de Flers

Découverte du musée et de ses collections permanentes.

Musée du château de Flers
Avenue du château, 61100 Flers
Flers 61100 Orne Normandie
02 33 64 66 49
https://www.flerstourisme.fr
https://www.facebook.com/Musée-du-château-de-Flers-404310373015407/

Classé monument historique, le château de Flers est un édifice bordé sur trois côtés par de profondes douves en eau. Le château abrite aujourd'hui les collections permanentes du musée, constituées de trois principaux fonds : beaux-arts, arts décoratifs et histoire locale, ainsi que des expositions temporaires.

Parking à proximité; pas d'ascenseur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Musée du château de Flers

