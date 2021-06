Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Musée du Charronnage et de la Tonnelerie Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize

Deux-Sèvres

Musée du Charronnage et de la Tonnelerie Coulonges-sur-l’Autize, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Coulonges-sur-l'Autize. Musée du Charronnage et de la Tonnelerie 2021-07-01 – 2021-08-31

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Musée du savoir-faire. Plongez dans l’univers du charron et du tonnelier. Créé principalement grâce aux dons de Pierre Dahais, dernier charron coulongeois, ce musée vous présente l’art de fabriquer des roues et des tonneaux.

Rendez-vous au château de la Renaissance, place du château – 79160 Coulonges sur l’Autize.

4 € / adulte, 2 € / enfant, 3 € / groupe.

Visites guidées du mardi au samedi à 10h30 et 15h00 (sauf mardi matin).

Port du masque obligatoire. Merci de respecter les gestes barrières. Musée du savoir-faire. Plongez dans l’univers du charron et du tonnelier. Créé principalement grâce aux dons de Pierre Dahais, dernier charron coulongeois, ce musée vous présente l’art de fabriquer des roues et des tonneaux.

Rendez-vous au château de la Renaissance, place du château – 79160 Coulonges sur l’Autize.

4 € / adulte, 2 € / enfant, 3 € / groupe.

Visites guidées du mardi au samedi à 10h30 et 15h00 (sauf mardi matin).

Port du masque obligatoire. Merci de respecter les gestes barrières. +33 6 22 88 67 21 Musée du savoir-faire. Plongez dans l’univers du charron et du tonnelier. Créé principalement grâce aux dons de Pierre Dahais, dernier charron coulongeois, ce musée vous présente l’art de fabriquer des roues et des tonneaux.

Rendez-vous au château de la Renaissance, place du château – 79160 Coulonges sur l’Autize.

4 € / adulte, 2 € / enfant, 3 € / groupe.

Visites guidées du mardi au samedi à 10h30 et 15h00 (sauf mardi matin).

Port du masque obligatoire. Merci de respecter les gestes barrières. office du tourisme dernière mise à jour : 2021-06-22 par CC Val de Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Coulonges-sur-l'Autize Adresse Ville Coulonges-sur-l'Autize lieuville 46.48351#-0.59744