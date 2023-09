Cet évènement est passé Visites et animations au musée ! Musée du charroi rural et de l’artisanat traditionnel Salmiech Catégories d’Évènement: Aveyron

Salmiech Visites et animations au musée ! Musée du charroi rural et de l’artisanat traditionnel Salmiech, 16 septembre 2023, Salmiech. Visites et animations au musée ! 16 et 17 septembre Musée du charroi rural et de l’artisanat traditionnel Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir le musée du Charroi Rural et l’histoire de Salmiech.

Des visites guidées du musée et du fort de Salmiech sont disponibles sur demande des visiteurs.

Des bénévoles seront présents pour vous accueillir tout au long de ces Journées européennes du patrimoine. Musée du charroi rural et de l’artisanat traditionnel Église Saint-Firmin Le Placet, 12120 Salmiech Salmiech 12120 Aveyron Occitanie 05 65 74 23 55. http://www.musee-charroi-rural-salmiech.fr Au cœur de l’église Saint-Firmin, le musée du charroi rural présente des collections complètes des outils du charron et du forgeron, une trentaine de véhicules utilisés dans la région dans la première moitié du XXe siècle, 70 roues très diverses, ainsi que des outils d’artisans locaux : sabotier, cordonnier, cordier, menuisier, tisserand… Des vidéos montrant les artisans au travail peuvent être visionnées. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

