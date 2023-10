Cet évènement est passé Visites Flash Musée du Chablais Thonon-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains Visites Flash Musée du Chablais Thonon-les-Bains, 13 mai 2023, Thonon-les-Bains. Visites Flash Samedi 13 mai, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 21h30 Musée du Chablais Visites flash de 15 minutes de l’exposition Avec armes et bagages sur les Celtes du Chablais ou de l’exposition Sauts dans le temps 7000 ans d’histoire(s) du Chablais. Musée du Chablais 2 rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ville-thonon.fr Le musée du Chablais, installé dans les caves voûtées du château de Sonnaz, présente une partie de ses collections dans une exposition temporaire, ainsi que trois expositions permanentes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©musées Thonon

