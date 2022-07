Apprenez-en plus sur l’histoire du catharisme Musée du catharisme – Maison des mémoires, 17 septembre 2022, Mazamet.

Apprenez-en plus sur l’histoire du catharisme 17 et 18 septembre Musée du catharisme – Maison des mémoires

Tarif unique : 3.50 €. Nombre de places limité, réservation conseillée.

Profitez d’une visite commentée du Musée du Catharisme qui vous livrera tous les secrets de la foi cathare et de sa réalité. handicap moteur;handicap psychique;handicap visuel;handicap auditif mi;pi;vi;hi

Musée du catharisme – Maison des mémoires Rue des Casernes, 81200 Mazamet Mazamet 81200 Tarn Occitanie Depuis Carcassonne, suivre la D118 direction Mazamet ; depuis Albi ou Béziers, suivre la D612. A Mazamet, suivre les indications « centre ville » puis « Maison des Mémoires / Office de Tourisme ». Parking gratuit à proximité immédiate.

05 63 61 56 56 http://www.maison-memoires.com Au cœur de la montagne noire et du Pays Cathare, le musée du catharisme de Mazamet vous invite à partir sur les traces des bons hommes et bonnes femmes cathares. Suivez le fil de l’Histoire et partez à la découverte des croyances et des rituels cathares à travers un parcours muséographique richement illustré. 300m² d’exposition, des photographies, des vidéos et bandes sonores et la reconstitution d’un intérieur paysan complètent la visite. Découvrez également les maquettes de châteaux du Pays Cathare et l’exposition d’aquarelles « Châteaux du Pays Cathare ». Un voyage au cœur du Moyen Âge pour comprendre la tragédie cathare.

Profitez d’une visite commentée du Musée du Catharisme qui vous livrera tous les secrets de la foi cathare et de sa réalité.

Pour tout savoir sur l’histoire du catharisme, la religion, les croyances, les rituels, la croisade… écoutez notre guide-conférencière qui vous donnera les clés pour comprendre la tragédie cathare.

Visite commentée d’une durée moyenne de 1h30.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T15:00:00+02:00

2022-09-18T16:30:00+02:00

©Musée du Catharisme